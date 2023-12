Rakow-Atalanta 0-4 | Bonfanti | “Il gol un gran bel regalo di Natale”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Vittoria per l’nell’ultima sfida della fase a gironi contro il. A segno anche il giovane nerazzurro Giovanni: “Non potevo ricevere undipiù importante. Dedico questo gol alla famiglia e soprattutto a mio fratello, che mi è sempre stato vicino. Quando ho visto il pallone entrare in porta, mi sono sentito un po’ confuso. Quanto mi ha aiutato la Serie C? Fare un anno con idi è la cosa più importante. Si gioca su campi difficili e contro avversari molto forti, è stato un campionato molto importante per la mia crescita”. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport dopo il gol all’esordio segnato nel 4-0 contro la formazione polacca. SportFace.