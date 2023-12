Cresce la tensione nel sud del Libano e in Siria

'The Times of Israel' riporta che stamattina unadi almeno otto razzi è stata lanciata ...suolo libanese una cellula terroristica degli Hezbollah filo - iraniani in risposta a numerosi...

Raffica di attacchi aerei dallo Yemen: cosa sta succedendo nel Mar Rosso ilGiornale.it

Furti a raffica, mancano controlli e videosorveglianza. Pd all’attacco della Giunta Stirati – Vivo Gubbio – News dal ... Vivo Gubbio

Raffica di attacchi aerei dallo Yemen: cosa sta succedendo nel Mar Rosso

I ribelli yemeniti hanno bersagliato due navi cargo, una danese e una tedesca, riuscendo a colpire solo quest'ultima. La televisione bulgara ha anche riferito del sequestro di un vascello della societ ...

Raffica di furti nella notte: nel mirino locali e aziende

I malviventi hanno colpito in una birreria e alla Silla di via Selice. Sfuma l’assalto alla filiale di Poggio Piccolo della Banca di Bologna ...