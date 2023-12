Quella Il benzinaio insulta la Ascani in diretta | cala il gelo da Parenzo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Oggi l'Italia si divide sul caso di Mario Roggero, ma nel 2015 era il turno di Graziano Stacchio, ilvicentino che aveva sparato a un rapinatore uccidendolo. A differenza del gioilliere di Grinzane Cavour, la sua fu considerata legittima difesa e il caso fu archiviato. Oggi, 8 anni dopo, ospite di Davida L'Aria che tira difende Roggero e soprattutto attacca Anna, deputata del Pd in studio. "Sentivosignora lì... Dopo anni di governo di rimpasti e tecnici ci siamo ritrovati che la recrudescenza degli atti predatori è in aumento". "E' diminuita", ribatte la vicepresidente della Camera. Da un lato la percezione, dall'altro la statistica. "Col cavolo che è diminuita, qualche giorno fa qua nel nostro paese in tre hanno puntato un coltello alla gola alle cinque del pomeriggio, ...