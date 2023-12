Quanto costa apparire sugli schermi di Times Square?

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti” – Andy Warhol ci aveva visto lungo. In questo articolo scopriremodiFama, notorietà acquisita per le proprie qualità (buone o cattive) o per i propri meriti (o demeriti) Questa è la definizione della parola “celebrità”. La celebrità è un qualcosa alla quale, probabilmente, ognuno di noi ha aspirato almeno una volta nella vita. E, sempre probabilmente, almeno una volta ognuno di noi ha pensato a come sarebbe la propria vita se fosse una persona famosa. In fin dei conti, però, che cosa si intende praticamente per celebrità? Essere riconosciuto per strada? Essere virale su internet? O ancora, essere semplicemente noti per qualcosa? Di possibili risposte ce ...