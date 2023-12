Quali sono i cibi da evitare per cani e gatti a Natale?

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Con l’avvicinarsi del, iniziamo anche a pensare al menù per le feste, ma sappiamo per certodaper? È inevitabile che durante questo periodo si verifichino numerosi casi di animali con disturbi digestivi a causa diinappropriati: la consapevolezza è alla base per far vivere ai nostri amici pelosi unsereno e felice. No al cioccolato perPartiamo subito con il cioccolato, un classico natalizio che dovrebbe rimanere fuori dalla portata dei nostri amici pelosi. Contenente teobromina, una sostanza che ie imetabolizzano male, il cioccolato può provocare da ...