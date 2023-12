Qual è lo stato di salute del Sistema sanitario nazionale

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La maturità è a un passo, ma la preparazione va migliorata. Per il Servizio(Ssn), l’anniversario dei 45 anni di istituzione giunge mentre è in corso la ristrutturazione della sanità territoriale attraverso il Pnrr. Dopo più di quattro decenni, gravati da una pandemia globale e da varie crisi economiche, l’architettura ideata da Tina Anselmi, la ministra della Sanità che nel 1978 volle fortemente la legge 833 per garantire a tutti i cittadini il diritto alla, sembra reggere. Gli scricchiolii però si sentono e prima di sentire il boato, la strategia suggerita da più parti indirizza verso la programmazione. A ribadirlo sono anche i relatori del terzo appuntamento del ciclo “Principi Attivi”, promosso a Roma da Boehringer Ingelheim Italia, che indaga sulle prospettive della sanità. Fra i migliori Ad aprire ...