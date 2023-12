Puffetta | Milo e Bing arrivano dal vivo a “La posta di Yoyo”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) ROMA – Alcune mascotte delle serie animate di Raidala “Ladi”. Da oggi, alle ore 17, l’amato programma dei bambini, condotto da Carolina Benvenga, ospita. Appuntamento da lunedì al venerdì sul canale 42, oltre che su RaiPlay. Prima ospite, nella puntata di venerdì 15 dicembre, sarà, ambasciatrice insieme a tutti i Puffi dell’Unicef. L’occasione sarà per spiegare ai bambini come rispettare la natura. La serie dei Puffi, prodotta da Imps, è attualmente in onda con le nuove puntate su Raie RaiPlay. Venerdì 22 dicembre, sempre alle ore 17, ci sarà invece, che spiegherà piccoli telespettatori “Le buone abitudini”. ...