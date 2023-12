PSG | Sergio Rico sull’incidente | «Non ricordo | ho perso 20 kg»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Le parole di, portiere spagnolo del PSG, dopo il brutto infortunio subito dopo una caduta da cavallo, portiere spagnolo del PSG, è tornato a parlare dell’incidente subito a cavallo a Cadena COPE. PAROLE – «Nonrdo assolutamente nulla da quattro ore prima dell’incidente a quando mi sono svegliato. Sono stato sedato con il Fentanil e non hordi. Non mirdo neppure il momento in cui ho riaperto gli occhi, credo che al mio fianco ci fossero mia moglie e mia madre. È stata dura, la mia famiglia veniva a trovarmi ma non riceveva nessuna risposta: vedevano solo unana addormentata. Alla fine sono stato quello che ha sofferto meno perché non mi sono reso conto bene di quello che è successo. Ho ...