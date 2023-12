Psg, Al - Khelaifi conferma fiducia in Luis Enrique: 'È ciò che ci serve'

In ogni caso ilrimane in corsa per entrambe le competizioni e le preoccupazioni sembrano, per un attimo, svanire ascoltando le parole di Al -: "Abbiamo giocato con il nostro stile e sui ...

Psg, Al-Khelaifi conferma fiducia in Luis Enrique: “È ciò che ci serve” ItaSportPress

PSG, Al Khelaifi su Luis Enrique: "Il suo stile offensivo è quello che vogliamo. Siamo soddisfatti" TUTTO mercato WEB

Mercato PSG : 50M€ ! Un crack de Ligue 1 proche de signer à Paris

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans deux semaines, Luis Campos serait proche de boucler la signature d’un crack de Ligue 1 pour le PSG.

PSG : un ancien dirigeant du club mis en examen

Jean-Martial Ribes, ex-directeur de la communication du PSG, a été mis en examen pour corruption et trafic d’influence actifs.