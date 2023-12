Profumi emozionali | fanno riaffiorare felici ricordi Lo dice la scienza

Leggi su amica

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ie la psicologia olfattiva sono sempre più al centro in fatto di ricerche e studi relativi al campo delle fragranze. Del resto, che certe essenze fossero in grado di toccare le nostre corde emotive, già si sapeva. Bastano, infatti, solo tre secondi per compiere un atto respiratorio completo e a far scattare così una serie più o meno lunga dinella nostra mente. Il perché è presto spiegato. Il senso dell’olfatto è direttamente collegato al sistema limbico, ossia a quell’area del cervello che è sede delle emozioni positive e negative. Non stupisce che, secondo uno studio di The Sense of Smell Institute, il 75% dei nostri stati d’animo dipenda proprio degli stimoli olfattivi che incontriamo durante la ...