Processo Ciro Grillo | minacce sui social all' avvocata della difesa

(Di venerdì 15 dicembre 2023)suiall'Antonella Cuccureddu, del pooldi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo, dopo le polemiche sulle domande che ha rivolto alla principale accusatrice dei quattro. "Non mi lascio intimidire", ha detto il legale. Gli attacchi saranno oggetto di una denuncia che sarà presentata nelle prossime ore dalla stessa Cuccureddu. "Il presidente e pubblico ministero mi hanno pubblicamente manifestato la loro più piena e totale solidarietà invitandomi a denunciare leche sto ricevendo in queste ore sui profili", ha spiegato dopo quasi sei ore di esamepresunta vittima che, secondo l'avvocato di parte ...

Loredana Rotondo: "Così svelammo all'Italia tutta la vergogna di un processo per stupro"

... brutali, fatte dagli avvocati dei violentatori alla vittima di allora, sono identiche a quelle poste alla vittima di oggi nelcontroGrillo e i suoi amici. Quarantacinque anni dopo". ...

