Problemi Intesa Sanpaolo oggi 15 dicembre con l’accesso mobile

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Isi fanno sentire anche nella giornata di15, soprattutto per quanto concernetramite l’applicazione dedicata. L’Internet banking stenta a funzionare relativamente al login, come confermano le segnalazioni reperibili sul noto portale “downdetector.it“. La situazione pare stia dando parecchio fastidio agli utenti che si vedono impossibilitati ad utilizzare i servizi relativi all’e-banking, che ormai, al giorno d’, facilita non poco la vita dei correntisti (immaginate solo la comodità di poter effettuare un qualsiasi pagamento seduti dietro la propria scrivania, evitando la fila dello sportello). Inon sono rari: ...