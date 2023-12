Prezzi a Bergamo | nell’ultimo mese indice in significativa contrazione | -0 | 6%

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023). Neldi novembre, l’deial consumo per l’intera collettività (NIC), a, si attesta a -0,6%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stessodell’anno precedente), scende a +0,4% rispetto a +1,7% delscorso. La variazione più importante si riscontra per la divisione “Comunicazioni” con undi -2,2% dovuto soprattutto al calo della classe di prodotto ‘Apparecchi telefonici e telefax’. Scendono in modo significativo anche i “Trasporti” (-1,7%). In questo caso si segnala la diminuzione di ‘Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati’ (-4,4%), ‘Trasporto aereo passeggeri’ (-10,4%) e ‘Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne’ (-3,4%). L’è di -1,4% ...