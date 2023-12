Prevenzione Rollo Mun XV | “Sabato 16 a Labaro giornata di salute | prevenzione e solidarietà”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Un’interadedicata alla: è l’appuntamento di domani 16 dicembre dalle 9.00 alle 18.00 in Via San Daniele del Friuli acon Asl Roma 1 per gli screening oncologici e le associazioni del territorio che amplieranno l’offerta sanitaria e sociale con iniziative dedicate a. Oltre ai test della cervice uterina tramite HPV e PAP test per donne dai 25 ai 64 anni, gli screening contro il tumore al seno con mammografia per donne dai 50 ai 74 anni e quelli del colon-retto tramite apposito kit per donne e uomini dai 50 ai 74 anni, prevista anche l’apertura della Casa dellaper Consultorio, Centro prelievi per screening HCV, Centro vaccinale (no vaccinazioni Covid), Punto Unico ...