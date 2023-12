(Di venerdì 15 dicembre 2023) Giorgio Panisi èa 53 anni per uno, dopo aver ingerito un farmacoper il mal di. Era allergico alla penicillina: secondo quanto emerso finora, pare non avesse segnalato la sua problematica al medico. Panisi doveva risolvere il fastidio di un ascesso, ma...

Natale, 'no abbracci e baci' per malattia contagiosa. Non è Covid

Tuttavia, la pertossepoi una piega più grave, sfociando in attacchi persistenti di tosse ... è previsto un trattamento. L'obiettivo principale è fermare l'infezione e prevenire la ...

Prende l'antibiotico e muore, l'operaio era stato dal dentista il Resto del Carlino

Prende un antibiotico per il mal di denti: morto per shock anafilattico Today.it

Prende un antibiotico per il mal di denti: morto per shock anafilattico

Giorgio Panisi è morto a 53 anni per uno shock anafilattico, dopo aver ingerito un farmaco antibiotico per il mal di denti. Era allergico alla penicillina: secondo quanto emerso finora, pare non avess ...

Prende l’antibiotico ma si scorda di essere allergico: deceduto dopo essere stato dal dentista

L’uomo è deceduto nella sua abitazione a seguito di un’inaspettata crisi, il cui nesso con un farmaco antibiotico prescrittogli dopo una visita dal dentista. L’episodio ha avuto inizio con un comune ...