Premio Pentapolis | premiata l’Adnkronos per i temi green

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Promuovere e diffondere un’informazione e una cultura più attente all’ambiente, ai diritti umani e alla responsabilità sociale. Con questo obiettivo nasce il'Giornalisti per la sostenibilità', un riconoscimento simbolico assegnato ai giornalisti italiani (e della stampa estera), che si siano particolarmente distinti per l’impegno in favore della divulgazione, anche scientifica, di tematiche