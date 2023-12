Premi | al via 22ma edizione ' L' Oréal Italia-Unesco' per ricercatrici under 35

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Milano, 15 dic. (Adnkronos) - L'annuncia oggi l'apertura della ventiduesimadelo 'Young Talents- L'per le Donne e la Scienza'. A partire dal 14 dicembre 2023, leinteressate possono presentare la candidatura attraverso il sito http://www.forwomeninscience.com/, entro e non oltre il 5 febbraio 2024. Il programma, promosso in collaborazione con la commissione nazionalena per l', nei suoi ventidue anni di storia, haato 112, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese. Ilo diventa più ampio e si apre a tutte le ...