Pratt | lo youtuber romano che ci porta in giro a mangiare

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nome: LorenzoCognome:icoCittà: RomaPiattaforme: YouTubeCategoria:Chi è“Bella zi”, così, all’anagrafe Lorenzoico, apre tutti i suoi video. Il suo format è molto semplice: Lorenzo visita i ristoranti e recensisce il cibo servito, con una categoria diversa a seconda della puntata, dalla cucina tipica romana alla cucina vegana, dalla carbonara alla cucina etnica, e via discorrendo. Lorenzo si sposta di città in città a seconda delle preferenze del pubblico, al quale chiede costantemente di interagire per organizzare la puntata successiva. In questo modoha trovato con i suoi follower un rapporto di reciproca stima e fiducia. Tra i video più curiosi caricati sul suo canale troviamo quello sugli autogrill del Grande Raccordo Anulare e quello ...