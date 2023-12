(Di venerdì 15 dicembre 2023) Attività sociali in alternativa alle sospensioni. Glidell’Isis “Tassinari” svolgeranno servizio diato allaDiocesana dicon attività nei laboratori, mensa, distribuzione viveri e vestiti e nel Poliambulatorio. È stato firmato in questi giorni il protocollo d’intesa tra il direttoreDiocesana diacono Alberto Iannone, il dirigente scolastico del Tassinari professoressa Il Blog di Giò.

Differenziata, avanti a passo di tartaruga. In Campania al 55,6% (+1%). Salerno e Benevento le più virtuose

Speriamo di assistere al più presto all'apertura dei cantieri di tuttiimpianti di compostaggio ... con esperienze positive in particolare a(69%), Acerra (71%) e Cava de' Tirreni (67%). ...

Pozzuoli, gli studenti sospesi saranno volontari della Caritas - TerranostraNews TERRANOSTRA | NEWS

Colpito nell’agguato di camorra a Pozzuoli, la reazione: “Faccio un bordello” Internapoli

La linea di gioielli e le capsule collection protagonisti del party natalizio dello stilista Bruno Caruso

Un trionfo di luci, colori e addobbi hanno animato la scenografia natalizia del party dello stilista partenopeo Bruno Caruso nello stupendo sito ottocentesco di Palazzo San Teodoro a Napoli.

Scuola: Supplenti ancora in attesa delle spettanze di ottobre

La Uil Scuola Rua continua a tenere alta l’attenzione sulle questioni che interessano il mondo della scuola sempre in continua evoluzione e dove le risposte della politica non sempre sono in linea con ...