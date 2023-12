Potremmo candidarlo alle Europee coi 5s Chi schiera Conte nel nome del reddito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Giù la maschera. Giuseppeannuncia la possibile candidatura di Pasquale Tridico con il Movimento 5 Stelleprossime Elezioni2024. Per la formazione delle liste del M5s, spiega l'ex premier a Il rosso e il nero su Rai Radio 1, "la nostra logica è con le auto-candidature. Chiunque tra gli attivisti ha la possibilità di candidarsi, e cercheremo di affidarci ai consensi interni. Qualche innesto interno ci sarà perché ha funzionatoscorse politiche. Tridico potrebbe essere candidatura". Tridico è il professore economista ex presidente dell'Inps in carica dal 2019 al 2023. Identificato con l'area grillina fin da subito, quando da semi-sconosciuto è salito alla ribalta occupando una delle poltrone chiave delle istituzioni, si è fin da subito ...