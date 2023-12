POP Awards | nascono i premi online del pubblico

Leggi su screenworld

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sono ufficialmente nati i POP, idelcon i quali si vuole dare la possibilità a spettatori e appassioanti di votare 20 categorie diverse per stabilire quali siano i prodotti di eccellenza di questo 2023. Dai migliori film o serie tv ai personaggi più amati o le scene strappalacrime che ci hanno fatto sognare. L’idea nasce da una collaborazione tra più siti per dare una voce al grandee per dare la possibilità a chiunque di sentirsi rappresentato. Le votazioni partiranno sul sito dedicato dal 23 Dicembre 2023 e dureranno fino al 7 Gennaio 2024, per annunciare poi i vincitori il prossimo 15 di Gennaio. Tutti amano votare le cose che più hanno apprezzato durante l’anno. E chiunque adora conoscere i voti degli altri, per confrontarsi e scoprire se si è i soli a ...