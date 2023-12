Pontassieve | lezioni di sesso a scuola Elisa Tozzi | “Vergogna insegnare lo scambismo ai minori”

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 15 dicembre 2023)– La consigliera regionale(Fdi) inte5rviene sulledia scuiola, a. E attacca: “La sindaca Marini spieghi come è stato possibile. Presenterò interrogazione in Consiglio regionale” E ancora: “Asi usano soldi pubblici per organizzaredi, una addirittura durante l’orario scolastico. Si parla di scambi di L'articolo proviene da Firenze Post.