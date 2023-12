Più medici e posti letto | la cura Rocca per la sanità del Lazio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) «Per il rispetto del dolore causato dall'incendio all'ospedale di Tivoli posso assire che non perderemo nemmeno un giorno», promette il presidente della Regione, Francesco, annunciando l'affitto di 178 nuovi letti nelle strutture private, che andranno a sostituire quelli chiusi nel nosocomio tiburtino per i prossimi 6 mesi. È questo l'arco temporale stimato per la riapertura della struttura danneggiata dal rogo dell'Immacolata, che ha ucciso 3 degenti. Ma la Regione nel frattempo cercherà di accelerare anche il progetto del Nuovo Ospedale Tiburtino, che dovrebbe essere aperto «entro la fine di questa legislatura», nel 2028. Entro il 2027, invece, verranno effettuati 70 interventi in altrettante strutture sanitarie per l'adeguamento e la messa a norma dei sistemi antincendio per un importo complessivo di 376 milioni di ...