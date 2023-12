Pirelli P Zero E si aggiudica il riconoscimento “Tyre of the Year” per il 2023

(Di venerdì 15 dicembre 2023) IlE, rinomato per le sue prestazioni eccezionali e il suo impegno per la sostenibilità, è stato onorato con il prestigioso premio “of the” (Prix Point S) durante gli Automobile Awardsa Parigi. Questo pneumatico ultra high performance (UHP) è stato riconosciuto giovedì scorso presso l’Automobile Club de France, dove la sesta edizione dell’evento ha visto la partecipazione di 53 marchi, tra cui costruttori di automobili e fornitori dell’industria automobilistica. La giuria, composta da 20 uomini e 20 donne, ha scelto ilE per le sue eccezionali performance, innovazione e l’impegno verso la sostenibilità. Il PE rappresenta il culmine delle più recenti innovazioni tecniche sviluppate da ...

