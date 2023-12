Pioggia di Daspo | anche per calciatori delle categorie minori

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito di una sistematica attività finalizzata a prevenire la commissione di reati in genere e colpire quei soggetti che, per tenore di vita e pregiudizi di polizia, appare verosimile possano continuare a delinquere mettendo in pericolo il vivere ordinato e sereno della collettività, la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Avellino ha condotto una mirata attività che ha portato all’irrogazione di provvedimenti di prerogativa del Questore. In particolare sono stati irrogati quattro provvedimenti D.A.Spo: due fuori contesto e due sportivi. I D.A.Spo fuori contesto sono provvedimenti applicabiliin riferimento a condotte realizzate da soggetti con a carico pregiudizi di polizia che denotano pericolosità ed allarme sociale, come ad esempio lo spaccio di stupefacenti, sebbene non riconducibili ad eventi strettamente ...