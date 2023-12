Piemonte | assegnati 200mila € alle scuole per cyberbullismo

Leggi su zon

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Un contrasto che si combatte in prima linea, direttamente a partire detà più piccole. In, la Regione ha ufficialmente stanziato€ complessivi per finanziare i progetti relativi al. Ogni scuola il cui progetto è stato approvato avrà a disposizione un importo non superiore a 5.000 euro. Questo sarà utilizzato nell’anno scolastico 2023-2024 per svolgere le azioni previste. 31 i progetti presentati dstatali; 10 quelli delleparitarie. Di questi, 19 sono progetti dipubbliche di Torino e territorio della città metropolitana. 4 progetti dal Cuneese, 3 dall’Alessandrino, 2 dal Biellese (Biella e Cavaglià), 2 dall’Astigiano, 1 dal Novarese. L’assessore Regionale all’Istruzione e al Merito, Elena ...