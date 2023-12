Piedone | prime foto e cast della serie reboot Sky con Salvatore Esposito

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sono in corso a Napoli le ripresenuovaSky Original, liberamente ispirata aLo Sbirro interpretato da Bud Spencer, ecco ledal set- Mentre sono in corso a Napoli le riprese diSky Original che ripropone il personaggio portato al successo da Bud Spencer in unadi poliziotteschi negli anni '70, spuntano ledel nuovo protagonistasul set. Insi calerà nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale dell'iconico commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer conLo Sbirro del 1973. Le ...