Piano Mattei e pragmatismo La Cop28 e le ricadute per l’Italia spiegate da Gava

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’accordo raggiunto al termine dirappresenta “un punto di svolta rispetto alle 27 precedenti edizioni della conferenza delle parti sul cambiamento climatico”., coinvolgimento delle aziende a partecipazione pubblica e sprint sul. Il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica, Vanniaa Formiche.net, tratteggia le direttrici e descrive l’impatto che l’accordo raggiunto allaavrà per il nostro Paese. Il 70% del Climate Fund italiano è stato destinato all’Africa, è questa la base finanziaria del? Sicuramente le risorse del Climate Fund costituiscono una base finanziaria che rafforza le intenzioni strategiche delche ha, tra i principali obiettivi, ...

Economia Manovra, faticosa intesa sull'iter di approvazione

La prossima settimana l'Aula sarà chiamata ad esaminare il decreto legge che contiene il cosiddettoper lo sviluppo in Stati del continente africano prima di concentrarsi sulla Manovra. ...

Molta forma, scarsa sostanza, poca solidarietà. Il Piano Mattei vuole riscrivere la cooperazione con l'Africa nel nome ... Valigia Blu

Piano Mattei al via, alcune osservazioni - Città Nuova Città Nuova

De Cristofaro (Avs): "Governo contro politiche green ed esigenze italiani"

AGI/Vista - "Tra i danni provocati dalla guerra in Ucraina c'è anche il principale obiettivo strategico dell'Ue: la riconversione ecologica. Una retromarcia in cui il Governo italiano è in prima fila.

Al via 'Progetto Scuola' di Ariston per formare futuri tecnici

Formare i tecnici del futuro per effettuare la transizione ecologica, attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie rinnovabili per la salvaguardia del pianeta: è lo scopo del "Progetto Scuola" promos ...