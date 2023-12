Petrolio | domanda raggiungerà picco nel 2028 Lo scenario

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ladi combustibili fossili (e gas)una metà decennio e così ladi carburante per autovetture (benzina e diesel), che si ridurrà per effetto della transizione energetica in atto nelle economie sviluppate. Il consumo totale diperò continuerà crescere fino al, grazie alla continua espansione delladi prodotti petrolchimici ed allaalimentata dalle economie in via di sviluppo dell’Asia. E’ questo lotracciato da Pictet Asset Management per il mercato petrolifero. Le stime sullaLamondiale didovrebbe aumentare di 1,5 milioni di barili al giorno nel 2024, in ...