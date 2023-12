Peter Gomez ad Atreju | “A Caivano il governo sta facendo bene” Ed elogia Colosimo all’Antimafia

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) «Secondo me ailsta. È positiva la sua presenza e che si stia mettendo a posto il Parco Verde. Qualcuno diceva: sarà come le altre volte. Invece, no, non è stata come le altre volte». A sorpresa èdel Fatto quotidiano a riconoscere il buon lavoro delMeloni, davanti alla platea di, al dibattito ”Daalla cybermafia: lotta alla criminalità organizzata”. Nella sala intitolata a Emanuela Loi, la poliziotta della scorta del giudice Borsellino, morta nell’attentato in via D’Amelio, il direttore dell’edizione on line del Fatto riconosce anche quanto fatto finora anche da Chiarada presidente dell’Antimafia: «Ha fatto un ottimo lavoro». ...