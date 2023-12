Pescara | Zeman è stato dimesso | domani dovrebbe fare visita alla squadra

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Zdenekclinica Pierangeli dopo la lieve ischemia accusata negli scorsi giorni. Secondo quanto riporta Pecarasport24.it, il boemonella giornata die assisterà ildagli spalti. Per rivederlo in panchina ci vorrà probabilmente più tempo. SportFace.

Serie C: Per Juventus e Atalanta trasferte dure, tutte le partite e dove seguirle in tv

In serata, ilsarà ospite dell' Ancona : la squadra di, a quota 30 punti, alla pari del Perugia , andrà a caccia di punti preziosi per rimanere agganciata alla lotta per la vetta della ...

Pescara, Zeman resta ricoverato: le ultime dopo il malore La Lazio Siamo Noi

Zeman, passata la paura: nessun danno dall’ischemia, il boemo vuole tornare dal suo Pescara Virgilio Sport

Bella notizia per il mondo del calcio: Zeman dimesso dall'ospedale

Zdenek Zeman è stato dimesso dall'ospedale dopo il malore che lo ha colpito in settimana prima dell'allenamento del Pescara. Bellissima notizia per tutto il mondo del calcio italiano: alle 14 di oggi ...

Il Pescara gioisce: Zeman dimesso in anticipo dall'ospedale

Buone notizie per il Pescara e tutto il calcio italiano: alle 14 di oggi mister Zdenek Zeman è stato dimesso, in anticipo sulla tabella di marcia, dal policlinico ...