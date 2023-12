Periferie | Rampelli | “Le Vele di Calatrava sono il simbolo del nulla | lavoriamo per farne occasione di riscatto”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La bellezza, il benessere, la cultura come antidoto al disagio sociale e alla povertà. C’è anche questo nell'”idea di città” che Fabioha illustrato nel corso del convegno alla Camera “La città della Conoscenza”, sul progetto ideato dall’Università Tor Vergata, che ruota intorno al riuso delledi, oggi una cattedrale nel deserto della periferia romana, ma domani, potenzialmente, il cuore di un piano urbanistico di rinascita del territorio. Di “un’idea di città da far atterrare in un quadrante territoriale tra i più critici dell’intero nostro territorio nazionale”, ha sottolineato il vicepresidente della Camera. La cultura e la bellezza come antidoto al disagio di uno dei quadranti più difficili di Roma “Mi piace pensare che cultura, bellezza, ambiente, benessere, conoscenza, ricerca, sicurezza possano ...