Perché all’Ue serve un nuovo approccio sull’immigrazione I consigli di Ecfr

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Mentre la questione migratoria è ancora tra i temi delo europeo in corso in questi due giorni, unpolicy brief dell’European Council on Foreign Relations, curato da Lorena Stella Martini e Tarek Megerisi, prende in esame il caso di studio della rotta del Mediterraneo centrale per analizzare le politiche europee di esternalizzazione della questione. “Per decenni, i Paesi europei hanno inquadrato la migrazione come un rischio per la sicurezza e hanno raddoppiato più e più volte l’esternalizzazione delle frontiere in risposta. E per decenni, essa ha portato a un numero crescente di arrivi, estorsione da parte dei partner nordafricani dell’Europa, complicità nelle violazioni dei diritti umani e costi su altri interessi strategici. Vale la pena ripetere: è tempo di provare undiverso”, spiegano i due ...