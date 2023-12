“Per il Sud può aprirsi una nuova stagione Ma dipende dalla politica” | intervista il direttore dello Svimez

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Luca Bianchi,, dal vostro ultimo rapporto emerge un paradosso: tra 2021 e 2022 il Pil e l’occupazione nel Mezzogiorno crescono a un ritmo pari a quello del Nord, ma allo stesso tempo al Sud aumenta anche la povertà. Com’è possibile?«La crescita, soprattutto al Sud, si è concentrata in settori a basso valore aggiunto come le costruzioni e i servizi del comparto turismo, mentre c’è stato un basso contributo da parte dell’industria. L’occupazione, così, è aumentata prevalentemente in settori caratterizzati da bassi salari e da una forte precarietà del mercato del lavoro. In questo quadro, a cui va aggiunta anche un’inflazione crescente, spesso il reddito di lavoro non consente l’uscitapovertà». Quanto ha pesato l’inflazione?«Nel Mezzogiorno gli effetti dell’inflazione sono stati più intensi. ...