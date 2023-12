Pedemontana Lombarda | da WeBuild una smart road

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Una vera e propria, green e in grado di offrire soluzioni innovative in fase di realizzazione, come nella gestione futura dell’opera, puntando a decongestionare il traffico sulla Tangenziale di Milano e ad una riqualificazione generale del territorio. E’ l’Autostrada, di cui il Grupporealizzerà le tratte B2 e C, progetto presentato a Meda, in provincia di Milano, con la partecipazione di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, di Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS, di Gianantonio Arnoldi, amministratore delegato di CAL, di Luigi Roth, presidente Autostrada...