Pavard | l’Inter lo recupera completamente Ma resta un dubbio! – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In casa Inter arrivano ottime notizie riguardanti Benjamin. Il difensore nerazzurrodall’infortunio, maun dubbio per la sfida contro la Lazio. AGGIORNAMENTI – L’allenamento odierno ad Appiano Gentile delfa sorridere Simone Inzaghi, cheuno dei suoi titolari. Matteo Barzaghi dà informazioni dettagliate su Benjamin, anche in vista della trasferta contro la Lazio. Così il giornalista in collegamento con Sky Sport 24: «Ha svolto tutto l’allenamento col gruppo e quindi èto. Questo significa che il difensore è potenzialmente convocabile per la partita contro la Lazio. Ovviamente la decisione sarà presa in base alle sensazioni dello stesso, dello staff e ...