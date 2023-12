Patto stabilità | Schlein | “No al ritorno di politiche austerità”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) BRUXELLES – Suldi, “quello che abbiamo sempre detto è che non si faccia l’errore di ritornare all’dei rigidi parametri quantitativi sul deficit. Ci preoccupa molto la discussione che si sta tenendo al Consiglio Ue perché peggiora significativamente la proposta della Commissione”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly, rispondendo ad alcuni giornalisti a margine del pre-vertice del Partito dei Socialisti europei, a Bruxelles, in vista del Consiglio europeo. Per questo, ha proseguito,, “noi l’altro giorno abbiamo contestato al governo italiano la sua totale incapacità e l’assenza di una strategia negoziale. Per le loro antipatie non hanno fatto asse con i paesi che hanno situazioni più simili alle nostre, e questo rischia di pagarlo il Paese”.”Non solo ci ...