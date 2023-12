Patteggiamento tra Roma e FIGC | la multa per Mourinho sarà devoluta in beneficienza

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Niente squalifica, ma soloe ammenda per Joséin seguito alla dichiarazioni sull’arbitro Marcenaro prima della sfida tra Sassuolo e. A fare chiarezza è stata la società giallorossa, che in un comunicato ufficiale ha reso noto che tale sanzione economica verràin. Di seguito la nota. “L’AS, rappresentata dal suo CEO e dal suo Football General Manager, unitamente al proprio responsabile tecnico, José, a seguito delle dichiarazioni dello stesso allenatore nel pre-partita della gara Sassuolo-, e successivamente all’apertura del procedimento conseguente da parte della Procura Federale, comunicano di aver definito un accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia ...