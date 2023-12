Patenti di guida con l’ACIREADY2G0 | trend di crescita

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il sogno di molti giovani (e non solo) è quello di ottenere la patente di, soprattutto per le quattro ruote: che significa autonomia, libertà, possibilità di organizzare il proprio tempo libero e gli spostamenti. Questo vale soprattutto per chi risiede in paesi fuori dalla geografia urbana, spesso con scarse corse di mezzi pubblici, soprattutto per gli spostamenti serali o festivi. L’ACI di Bergamo da anni è impegnata a sollecitare la Motorizzazione civile per sveltire le pratiche necessarie al conseguimento della patente di, che per molti è anche una necessità irrinunciabile ai fini del lavoro. Ma, oltre a battersi perché ci siano tempistiche brevi nel rilascio delle, l’AC di Bergamo tiene anche lezioni teoriche e pratiche per il conseguimento delleed è un servizio apprezzato per ...