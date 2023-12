Pasticcini con farina di mandorle e poco zucchero | ottimi per Natale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Iallesono una vera bellezza così ricoperti di lamelle croccanti, con un interno morbido e scioglievole, si presentano benissimo sull’alzatina delle feste! E, ovviamente, sono deliziosi! Invitanti, nella loro veste migliore occhieggiano e promettono una golosità inaudita mantenendo fede alle aspettative. Eppure sono semplicissimi da preparare, non solo, sono anche super veloci. Bastano 5 minuti per impastarli e 10, massimo 15 minuti per cuocerli. Il tempo di farli raffreddare leggermente e di impiattarli e sono pronti per essere divorati. Uno tira l’altro e non resteranno che briciole sul vassoio da portata in bella vista sul tavolo della sala, per accogliere gli ospiti di questo periodo così affollato. Che ne dite di metterci al lavoro insieme? Faremo in un baleno, ma teniamoci due o tre dolcetti da parte per poterli gustare in ...