Papà Inzaghi | “Simone ama la Lazio | sarà tosta in campo e col cuore…”

Leggi su notizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo la Champions, ecco la sfida coi biancocelesti in campionato, il padre del tecnico dell’Inter a Notizie.com: “quel che, a Roma non è mai facile e per lo scudetto si andrà fino alla fine” Il ritorno è sempre complicato, anche se succede per diverse volte. Una gara non facile per la forza della, ma anche per quello che rappresenta laper. Una società dove è stato per 22 anni, tra giocatore e tecnico, prima nel settore giovanile e poi per cinque anni alla guida della prima squadra con la conquista di tre trofei e tante altre soddisfazioni. E chi meglio di Giancarlonon sa che significa per il figlio tornare nella capitale, soprattutto dopo le parole espresse qualche giorno fa nei confronti della stessa ...