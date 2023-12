Palo di ferro caduto da un camion sfonda un’auto | tragedia sfiorata a Strozza

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023). Sono impressionanti le immagini dell’incidente che si è verificato venerdì mattina (15 dicembre) a, in Valle Imagna, dove si èla. Alle 11.30 unche percorreva via Piave a seguito di un problema meccanico ha perso il carico, uninche è finito suvettura che procedeva nel senso di marcia opposto. Fortunatamente, la donna di 72 anni che si trovava a bordo della vettura è stata colpita solo marginalmente: soccorsa in codice giallo, è ricoverata a Ponte San Pietro. Sul posto, oltre all’ambulanza e l’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco di Zogno.