(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si sono svolti quest’oggi i sorteggi deglididell’Cup 2023-2024 di: i primi quattro accoppiamenti hanno visto le squadre giunte terze nella prima fase a gironi della Champions League sfidare le formazioni giunte al secondo posto nei gironi diCup, e l’affronterà i tedeschi dello04 Berlino. Gli altri quattro accoppiamenti, invece, hanno visto protagoniste le squadre giunte ultime nella prima fase a gironi della Champions League e le formazioni che hanno vinto i gironi diCup: ilsfiderà i montenegrini delloHerceg. I liguri giocheranno l’andata in casa, in programma l’8 marzo, mentre gli aretusei disputeranno tra le mura amiche ...

TPL Linea, al via selezione per autisti e personale amministrativo

...]Sport, Rari Nantes: l'analisi del tecnico Alberto Angelini su Campionato e Coppa Posted on 11 Ottobre 2023 Author Redazione Con il Direttore Tecnico della BPER Rari Nantes ...

Pallanuoto, Savona-Jadran Novi ed Ortigia-Spandau 04 negli ottavi di finale di Euro Cup OA Sport

Pallanuoto, Check - Up Rari Nantes Salerno - Rari Nantes Savona: 15 - 8 Virgilio

Pallanuoto/ Dinu lascia la panchina della Chiavari Nuoto. “Motivi personali”

Per motivi d’ordine personale, che non gli permettono di mantenere l’impegno richiesto, il tecnico Robert Dinu, in comune accordo con la Società, lascia la guida tecnica della formazione di A2. Siamo ...

Federico Delfino e Matteo Aicardi nominati Commendatori, Simone Falco e Marco Mura diventano Cavalieri della Repubblica

Tra gli altri premiati anche il Tenente Colonnello dei Carabinieri Sergio Pizziconi, il presidente della Croce Verde di Albisola Vilderio Vanz e il presidente del Fiat 500 Club Italia Domenico Romano ...