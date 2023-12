Pallamano | Norvegia e Francia in finale nei Mondiali femminili 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sarannoa contendersi il titoloneidopo un’intensa giornata dedicata alle semifinali. Danimarca e Svezia alzano bandiera bianca ad un passo dall’ultimo impegno del torneo, un venerdì ricco d’azione che ha rispettato l’attesa della vigilia. Andiamo con ordine iniziando dal big match trae Danimarca, entrambi paesi ospitanti del Mondiale. La partita è stata più che mai intensa, le squadre hanno regalato emozioni terminando il tempo regolamentare con il punteggio di 28 pari. Le danesi, in scena davanti al proprio pubblico presso il Jyske Bank Boxen di Herning, hanno dovuto inchinarsi alle scandinavi che hanno completato il tempo supplementare per un solo punto di scarto. L’équipe diretta da Þórir Hergeirsson ha avuto la meglio per 6 a 5 ...