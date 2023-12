Palermo, allarme malamovida: risse e spari in pieno centro

Untalmente elevato che il sindaco di, Roberto Lagalla, ha chiesto al Governo l'intervento dell'esercito mentre il prefetto Mariani ha assicurato più controlli e tolleranza zero ...

Palermo, allarme malamovida: risse e spari in pieno centro TGCOM

Banda della spaccata alla Rinascente, allarme furti in via Roma: a Palermo è emergenza microcriminalità La Repubblica

Raffica di rapine nel Palermitano, assalti a supermercati e farmacie

I due colpi sono stati messi a segno nel giro di pochi minuti a Cinisi e a Villabate. Portate via poche centinaia di euro ...

Blitz della polizia contro baby gang in tutta Italia

Una maxi operazione della polizia contro le baby gang. Sono stati messi in campo oltre 500 agenti per sgominare diversi gruppi criminali giovanili in 14 province italiane: Arezzo, Bari, Catania, Genov ...