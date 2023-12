Palazzo Mangeruca | domenica la demolizione dell’ecomostro | 40mila metri cubi in polvere in due secondi – Foto

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – È tutto pronto per ladi, un ecomostro da decenni sulla costa ionica crotonese. L'abbattimento della struttura giganteca, sottratta alla ‘ndrangheta, è previsto per17 dicembre. Sarà un intervento unico nel suo genere. Sarà un'operazione tanto importante quanto ecosostenibile, programmata per eliminare ogni impatto di detriti e polveri sull’ecosistema che circonda l’immobile. Tecnicamente coordinata, l’implosione limiterà i disagi alla circolazione lungo la Statale 106.verrà giù, per sempre, in due. Incaricata di bonifica ed eliminazione degli ecomostri con la tecnica innovativa dellacontrollata è la Società Impresa Lavori Stradali Srl, operativa in ...