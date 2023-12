Pagelle Spezia-Bari 1-0 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ledella partita1-0, valevole per la 17^ giornata del Campionato diB. Vittoria importante per i liguri che ottengono tre punti d’oro per uscire fuori dalla zona calda, lo fanno grazie a Verde che nel finale trova la rete che piega i pugliesi ormai sempre più in crisi. Di seguito ecco le(4-3-2-1): Zoet 6.5; Amian 6, Hristov 6.5, Nikolaou 6.5, Elia 5.5; Kouda 6, S. Esposito 7, Bandinelli 6; Verde 8, Antonucci 6.5; F.P. Esposito 6.Panchina: Cassata 7.5, Zurkowski 5, Krollis s.v.Allenatore: Luca D’Angelo 7(4-3-3): Brenno 6.5; Dorval 6, Di Cesare 6, Vicari 5.5, Ricci 6; Maita 6.5, Benali 5.5, Koutsoupias 6; Aramu 5.5, Nasti 5.5, Achik 6.Panchina: Pissardo 6, Edjouma 5.5, Monachioli 5.5, BellomoAllenatore: Pasquale Marino ...