Oroscopo Paolo Fox sabato 16 Dicembre 2023 | Scorpione migliora

Leggi su zon

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’diFox per oggi,16Ariete Soldi che escono, oppure vuoi comprare qualcosa. Fai bene i conti. Amore in ripresa, ritorni di fiamma. Toro È una giornata stancante. Mantieni la calma e sii paziente in tutto. Per qualche giorno sarai un po’ disordinato. Gemelli A sorpresa arriva una notizia di lavoro. In amore è il momento di dire basta alle polemiche. Cancro Arriverà una notizia piacevole che ti farà sorridere. Sarà una giornata gradevole sotto tutti gli aspetti. Leone Mattinata poco tranquilla: una spesa imprevista. Cerca di essere razionale per non sprecare le opportunità. Vergine Attenzione alle chiacchiere. Sul lavoro in questi giorni sei in una fase positiva. Viaggi fortunati. Bilancia Soldi in arrivo od opportunità nuove. Devi cercare una casa ...