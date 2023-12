Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2023 | imprevisti per Capricorno | spesa per Leone

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'diFox del 16è pronto a rivelare che cosa aspettarsi dalle stelle in questa giornata. La Luna in Acquario porterà vigore all'intero weekend. Intanto, in queste 24 ore c'è chi avrà un imprevisto e chi dovrà sostenere unafuori programma. Con i suggerimenti del noto astrologo sarà possibile salvare il salvabile: vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 16, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.16diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete prevede spese e fuoriuscite di denaro. Prima di aprire il ...