Oroscopo del giorno Sabato 16 Dicembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023)del16quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del16di oggi Ariete Mercurio e Marte saranno dominanti per tutto il fine settimana, a causa del quale rischierete di lasciarvi trasportare dal nervosismo, dall’impazienza e in alcuni casi anche dall’aggressività su questioni poco importanti. Sarà difficile per te rilassarti e avrai una forte spinta verso l’attività, sia fisica che mentale.di oggi Toro Ti aspetta una giornata di sorprese e anche di cambiamenti ...